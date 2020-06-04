作家專欄
趙煥明

自由談

疫情．感恩 / 趙煥明

【明報文章】短短幾個月，新冠肺炎病毒席捲全球，像火燒連環船。每天的感染及死亡數字，照片及故事，像黑雲蓋天。提醒自己：與其咒詛黑暗，不如學習為黑暗中的點點燭光感恩。

上 / 下一篇新聞