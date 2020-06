【明報文章】香港製造業北移後,經濟轉為服務型經濟,主要依賴金融及專業服務。內地旅客「自由行」亦創造大量旅遊業及相關職位。從美國回流後,我創立了匯賢智庫,矢志研究如何推動香港的科技發展。匯賢智庫邀請了多名頂尖大學的學者研究並編著書籍Innovation Policy and the Limits of Laissez-faire。書中指出政府沿用的積極不干預政策早已過時,應主動了解香港經濟轉型面對的挑戰,投放資源研究如何利用科技使香港的工業「升級」,由利潤較薄的OEM(代工生產)轉為ODM(設計代工)和OBM(自有品牌生產),及找出具有優勢的新產業。