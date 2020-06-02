作家專欄
小奧

自由談

六四三十一周年 / 小奧

【明報文章】六四兩周年時，我和一個中四學生出席燭光集會，幾年後他升上大學，打電話約我去維園，當時兒子正在襁褓之中，我婉拒了。二零零三年，我問五歲的女兒，去維園燭光集會好嗎？她竟說好。

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