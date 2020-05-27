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2020年5月27日星期三
張銳輝
教育心語
世紀．星期三專題：登陸諾曼第前 「大君主」選帥風波 / 文．蔡熾昌／編輯．林凱敏
世紀．課室內外：復課 / 文．陳仁啟
乜議員 / 尊子
無痛斷捨離 / 黎佩芬
港版國安法 / 吳志森
向《頭條新聞》製作人員致敬 / 陳惜姿
未經證實 / 竟齊
與你無關？ / 陳文敏
恍如隔世 / 張銳輝
海洋公園的出路方案 / 馬家輝
阿Q局長 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
喵喵咪咪麼 / 草日
種紅豆 / 鄭志文
自證預言 / 謝子祺
張愛玲逾半世紀之謎破解 / 鄭明仁
不可能的誠實 / 韓麗珠
恍如隔世 / 張銳輝
【明報文章】經過四個月的停課，今天高中學生們終於能重返校園了。不過校園風景已不再一樣。
相關字詞﹕
杜鵑
文憑試
教育制度
教育
距離
安檢
復課
停課
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種紅豆 / 鄭志文
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