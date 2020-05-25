作家專欄
Tom Fong

自由談

電腦夜冷店 / Tom Fong

【明報文章】家中服役七年的電腦壞了，為此我要物色新電腦。我走進裝潢高檔的電腦廣場，看到琳琅滿目的產品，卻怎也提不起興趣。「太昂貴了！若想便宜一點，配備卻要妥協太多！」我心裏嘀咕。

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