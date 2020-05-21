作家專欄
曉燊

自由談

學粵語 / 曉燊

【明報文章】公司是中資，八成以上員工內地外派來港。疫情持續、業務委靡，公司不想人閒着，一紙通知：凡來港不足五年，且母語非白話者，均須參加粵語培訓班。老闆親自動員：「講好廣東話，香港是我家。」

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