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2020年5月21日星期四
曉燊
自由談
世紀．四探城市：以北京語音為標準音 / 文．余衡方／編輯．林凱敏
世紀．玻璃大叔：青春小鳥一去不回來（二） / 文．鄧正健
公布檢測數字的背後 ／文．彭麗芳 / 文．彭麗芳
乜議員 / 尊子
大商機 / Clara Chan
厚顏無恥 / 吳志森
是誰令香港教育崩潰 / 陳惜姿
未經證實 / 竟齊
學粵語 / 曉燊
亂世中明哲保身 / 梁家傑
從無掩雞籠到答了也作廢 / 龐永欣
話少與話多 / 馬家輝
我的十大旅遊景點（下） / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
密集壓迫 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
麥理浩、李鵬飛、張鑑泉 / 鄭明仁
記憶裏的空隙 / 韓麗珠
學粵語 / 曉燊
【明報文章】公司是中資，八成以上員工內地外派來港。疫情持續、業務委靡，公司不想人閒着，一紙通知：凡來港不足五年，且母語非白話者，均須參加粵語培訓班。老闆親自動員：「講好廣東話，香港是我家。」
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世紀．四探城市：以北京語音為標準音 / 文．余衡方／編輯．林凱敏
世紀．玻璃大叔：青春小鳥一去不回來（二） / 文．鄧正健
公布檢測數字的背後 ／文．彭麗芳 / 文．彭麗芳
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大商機 / Clara Chan
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