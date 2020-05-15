作家專欄
小施

自由談

家中必備應急包 / 小施

【明報文章】一直以來，美國三藩市附近不少居民都在家中預備應急包，當中通常會包括食物、水、緊急保暖氈、急救用品、發光棒、口罩、手套等。應急包有大有小，小至供一人所需，大至供一家幾口幾天之用。

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