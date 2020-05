【明報文章】曾幾何時,皇家香港警察被譽為亞洲最優秀的警隊,亦堪作世界警政的楷模。已故《南華早報》記者冼樂嘉(Kevin Sinclair)1983年寫了一部皇家香港警察史,書名Asia's Finest: An Illustrated Account of the Royal Hong Kong Police,記錄了香港警隊如何由一支貪污腐敗的隊伍變成亞洲最佳、世界前列的紀律部隊。那個時期的皇家香港警隊無可懷疑是很優秀的,直至回歸前,「皇家香港警察」這塊金漆招牌含金量仍然很高,金光燦爛。