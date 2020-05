【明報文章】一百多年前,廣東高要縣青年陳煥章在美國哥倫比亞大學通過論文答辯取得哲學博士學位,其博士論文是 The Economic Principles of Confucius and His School(《孔門理財學》),他用西方經濟學原理對儒學進行現代詮釋,用英語解構孔子及歷代孔門弟子理財之道,讓歐美學術界大開眼界,經濟學大師凱恩斯、熊彼得對之評價甚高。陳煥章介紹的「常平倉制度」,一九二九年全球經濟大衰退時被羅斯福政府用於調整農業政策;常平倉是指在糧價低落時由政府大量買入,以防穀賤傷農,糧價高時適當拋出市場,以防穀貴傷民。