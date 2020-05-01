作家專欄
郭遠欽

自由談

說「道」 / 郭遠欽

【明報文章】「道」是事物運行的規則和生活規範，其涵義深廣，極具哲理。日常生活中，常談到人道、道德、道義、醫道、政道、士道、天道、世道、孝道、道統等，又可從《四書》中學到「中庸之道」。

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