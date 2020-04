【明報文章】《經濟學人》文章Politics in the time of COVID-19提到「做政治秀」的政治現象,香港也愈演愈烈。自2008年我當選立法會議員以來,便發現議會中不乏「政治表演藝術家」。當中佼佼者為有人稱「長毛」的梁國雄,以出位行為吸引市民眼球,後來黃毓民和陳偉業更是發揮得淋漓盡致。譬如,時任特首曾蔭權提出生果金需要資產審查的政策時,黃毓民突然向他扔擲香蕉,於是翌日所有媒體的重點報道變成「掟蕉」,轉移了市民的焦點,沒人留意政府的政策了。