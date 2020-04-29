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作家專欄
2020年4月29日星期三
文．陳仁啟
世紀
世紀．星期三專題：防疫「南大門」之痛 / 文．余衡方／編輯．林凱敏 關曉陽
世紀．課室內外：當歌神遇着瘟神 / 文．陳仁啟
業績會 考認聲 ／文．陳子凌 / 文．陳子凌
乜議員 / 尊子
在亂世中問候 / 黎佩芬
父母厭惡症 / 馬傑偉
港式民主走入死胡同（二） / 葉劉淑儀
有種選民 / 黃明樂
未經證實 / 竟齊
中國人的陋習 / 陳文敏
一夜白頭 / 張銳輝
敦南圓環 / 馬家輝
先知Steve / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
喵喵咪咪麼 / 草日
運動不足 / 鄭志文
《The Last Dance》 / 謝子祺
痛覺 / 韓麗珠
世紀．課室內外：當歌神遇着瘟神 / 文．陳仁啟
【明報文章】歌神在網上搞演唱會為香港人打氣。瘟疫未去，瘟神卻走來抽水。惹來眾聲批評，好事不彰，也壞我憑歌緬懷往昔的雅興。
相關字詞﹕
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陳仁啟
課室內外
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