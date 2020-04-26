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2020年4月26日星期日
黃明樂
女人心
世紀．周日短篇：只在那裏發光 / 文．洪昊賢／編輯．鄒靈璞
世紀．文字江湖：珠光禪茶 / 文．鄭培凱
世紀．識小錄：略說《天才夢》單行本 / 文．陳子善
乜議員 / 尊子
凝滯時光 / 塵翎
準過天文台 / 馬傑偉
港式民主走入死胡同（一） / 葉劉淑儀
輔導抑或教練 / 黃明樂
未經證實 / 竟齊
淺談求情 / 楊岳橋
價值觀的教學取向 / 韓孝述
金日成不是金日成 / 馬家輝
毒霧瘴氛蠻夷地 / 石琪
這樣的「情操」叫「高尚」 / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
喵喵咪咪麼 / 草日
DSE實戰 / 鄭志文
秘密花園 / 鄭美姿
輔導抑或教練 / 黃明樂
【明報文章】自從當上人生教練（life coach），很多朋友好奇，究竟什麼人，在哪些情况下，才要找教練呢？
相關字詞﹕
自我潛能
轉變
卡關
人生
臨床症狀
求助
輔導員
人生教練
光明女樂
黃明樂
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金日成不是金日成 / 馬家輝
毒霧瘴氛蠻夷地 / 石琪
這樣的「情操」叫「高尚」 / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
喵喵咪咪麼 / 草日
DSE實戰 / 鄭志文
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