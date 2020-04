【明報文章】最近閱讀了《經濟學人》評論英國政治形勢的文章Politics in the time of COVID-19。文章認為,現時英國內閣對COVID-19的抗疫工作表現得過度自信。約翰遜需要吸納反對黨組織聯合內閣來共同應對問題,仿效當年邱吉爾首相於二戰時期邀請工黨的艾德禮(Clement Attlee)加入其戰爭內閣。