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2020年4月23日星期四
龐永欣
教育心語
世紀．四探城市：去中南海溜冰 / 文．余衡方／編輯．林凱敏
世紀．玻璃大叔：書香與書感 / 文．鄧正健
疫症後，重回現場 ／文．柯美 / 文．柯美
乜議員 / 尊子
無痛斷捨離 / Clara Chan
新冠噩夢 / 馬傑偉
市場難以應付危機 / 葉劉淑儀
給DSE的孩子們 / 黃明樂
未經證實 / 竟齊
獻媚 / 黃耀鋒
真攬炒 / 梁家傑
數字、改革、意識形態 / 龐永欣
曾經敲響腦袋的書 / 馬家輝
拆走那幅裝飾的牆 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
帽子過大 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
飛霜 / 韓麗珠
數字、改革、意識形態 / 龐永欣
【明報文章】閱讀國際機構（如世界銀行）對地區教育事務的報告，發現這些報告好像都有一些共通點。
相關字詞﹕
學習成效
性價比
成績
經費
教育
報告
龐永欣
改革
意識形態
數字
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拆走那幅裝飾的牆 / 趙崇基
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