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2020年4月23日星期四
黃耀鋒
自由談
世紀．四探城市：去中南海溜冰 / 文．余衡方／編輯．林凱敏
世紀．玻璃大叔：書香與書感 / 文．鄧正健
疫症後，重回現場 ／文．柯美 / 文．柯美
乜議員 / 尊子
無痛斷捨離 / Clara Chan
新冠噩夢 / 馬傑偉
市場難以應付危機 / 葉劉淑儀
給DSE的孩子們 / 黃明樂
未經證實 / 竟齊
獻媚 / 黃耀鋒
真攬炒 / 梁家傑
數字、改革、意識形態 / 龐永欣
曾經敲響腦袋的書 / 馬家輝
拆走那幅裝飾的牆 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
帽子過大 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
飛霜 / 韓麗珠
獻媚 / 黃耀鋒
【明報文章】記得小時候會在那些有鎖的日記本上記錄心情，寫每日發生的大小事。每次寫完，都會緊記鎖上，因為我覺得那些文字是屬於自己的。
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世紀．四探城市：去中南海溜冰 / 文．余衡方／編輯．林凱敏
世紀．玻璃大叔：書香與書感 / 文．鄧正健
疫症後，重回現場 ／文．柯美 / 文．柯美
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