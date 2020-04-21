作家專欄
楊桃

自由談

疫境中的生機 / 楊桃

【明報文章】新冠肺炎疫情至今仍未平息，還迅速擴散，並正向世界蔓延，威脅全球人類。但所謂「凡事都有正反兩面」，當疫情為人類帶來災難的同時，對大自然來說卻是一個難得的喘息機會。

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