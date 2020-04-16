作家專欄
張奇

自由談

後新冠肺炎最大輸家 / 張奇

【明報文章】新冠肺炎由去年底開始，橫掃全球，造成過百萬人感染，過十萬人喪生。在有效藥物和疫苗出現前，災害無法量化，但可以預計大流行會帶來國際新秩序。

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