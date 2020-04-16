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2020年4月16日星期四
張奇
自由談
世紀．四探城市：中南海的滄海桑田 / 文．余衡方／編輯．林凱敏
世紀．玻璃大叔：搬家記 / 文．鄧正健
疫境下的體育採訪 ／文．Will / 文．Will
乜議員 / 尊子
時代變 / Clara Chan
大白鯊 / 張文光
是誰怕了許冠傑？ / 潘麗瓊
未經證實 / 竟齊
後新冠肺炎最大輸家 / 張奇
失敗的選舉工程 / 梁家傑
危機帶動的必然改進 / 趙志成
真正的獅子山下 / 馬家輝
真的是受疫情影響嗎？ / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
行政費之謎 / 關麗珊
生產力 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
疫症的天空 / 韓麗珠
後新冠肺炎最大輸家 / 張奇
【明報文章】新冠肺炎由去年底開始，橫掃全球，造成過百萬人感染，過十萬人喪生。在有效藥物和疫苗出現前，災害無法量化，但可以預計大流行會帶來國際新秩序。
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