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2020年4月15日星期三
趙崇基
外星人語
世紀．星期三專題：我們在城市患上距感殘障 / 文．小隹／編輯．關曉陽、林凱敏
世紀．課室內外：當科技走上雲端，而腦袋仍留在秦朝 / 文．陳仁啟
在哪工作？ ／文．羅睿琪 / 文．羅睿琪
乜議員 / 尊子
住家飯新秩序 / 黎佩芬
對歌神不必太嚴苛 / 吳志森
登高去 / 陳惜姿
未經證實 / 竟齊
籌措訟費 / 陳文敏
其實你心裏並沒有我 / 張銳輝
時地依然相宜 / 馬家輝
許冠傑的黃金時代 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
喵喵咪咪麼 / 草日
窗 / 鄭志文
可否蒙面？ / 謝子祺
郝柏村與何志平 / 鄭明仁
尊重的防線 / 韓麗珠
許冠傑的黃金時代 / 趙崇基
【明報文章】中學時代，沒有什麼港產流行偶像，來來去去只有兩個，一個是足球場上的胡國雄，另一個就是歌影視三棲的許冠傑。
相關字詞﹕
情歌
港產
諷刺
勵志
流行
偶像
外星人語
趙崇基
黃金時代
許冠傑
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世紀．課室內外：當科技走上雲端，而腦袋仍留在秦朝 / 文．陳仁啟
在哪工作？ ／文．羅睿琪 / 文．羅睿琪
乜議員 / 尊子
住家飯新秩序 / 黎佩芬
對歌神不必太嚴苛 / 吳志森
登高去 / 陳惜姿
未經證實 / 竟齊
籌措訟費 / 陳文敏
其實你心裏並沒有我 / 張銳輝
時地依然相宜 / 馬家輝
許冠傑的黃金時代 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
喵喵咪咪麼 / 草日
窗 / 鄭志文
可否蒙面？ / 謝子祺
郝柏村與何志平 / 鄭明仁
尊重的防線 / 韓麗珠
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其實你心裏並沒有我 / 張銳輝
時地依然相宜 / 馬家輝
嘰嘰格格 / 黃照達
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尊重的防線 / 韓麗珠
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