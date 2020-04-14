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2020年4月14日星期二
阿寬
極度大男人
世紀．二元對坐：病毒可以發言嗎？ / 文．李宇森／編輯．關曉陽、林凱敏
世紀．夕拾朝花：從《杜夫人》說起 / 文．黃念欣
抗疫雞精班 ／文．畢嘉敏 / 文．畢嘉敏
乜議員 / 尊子
炒散 / 陳喜艾
瘟疫能否改變你 / 馬傑偉
美國2萬億救市杯水車薪（二） / 葉劉淑儀
此時此處此模樣 / 黃明樂
未經證實 / 竟齊
古典樂界事件簿2020 / 靈犀
死要面！ / 李柱銘
議論文難教 / 陳漢森
歌神和咖央多士 / 馬家輝
手機不能臉部解鎖 / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
喵喵咪咪麼 / 草日
抗疫心理學 / 鄭志文
浴缸形反彈 / 區家麟
手機不能臉部解鎖 / 阿寬
【明報文章】有報道指新iPhone會重新加入指紋解鎖，近期大家才發覺不能用指紋開手機有多麻煩。
相關字詞﹕
國產
手機
成本
口罩
人臉識別
解鎖
指紋
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