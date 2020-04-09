作家專欄
胡谷城

自由談

那座山，彷彿也曾攀過 / 胡谷城

【明報文章】文青少女合伙開書店，謂要抗衡「三中商」，友人相約撐場，我亦欣然答允，但得有言在先，絕非認同行街食飯也要表態效忠，亦非硬撐荒誕莫名的革命事業，僅是唯美地向真摰純潔的青春致意。

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