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2020年4月5日星期日
葉劉淑儀
三言堂
世紀．周日短篇：天堂陌影 / 文．洪昊賢／編輯．關曉陽
世紀．文字江湖：惠山泉水 / 文．鄭培凱
世紀．識小錄：邵洵美說張愛玲 / 文．陳子善
乜議員 / 尊子
消失的老派 / 塵翎
行山謊言、抗疫廢話 / 馬傑偉
女性領袖大趨勢（二） / 葉劉淑儀
超越社交的心靈接觸 / 黃明樂
未經證實 / 竟齊
說酺 / 楊岳橋
四大菩薩 / 韓孝述
所謂抄襲 / 馬家輝
香港金像獎遺珠 / 石琪
《婚姻故事》 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
喵喵咪咪麼 / 草日
疫情下的廁所 / 鄭志文
當限聚令淪為玩具 / 鄭美姿
女性領袖大趨勢（二） / 葉劉淑儀
【明報文章】《財富雜誌》（Fortune）介紹了15位列入500強企業的女性管理層。這批女性領袖在企業中身居要職，我們看看她們的成功要訣。
相關字詞﹕
開放
好奇心
溝通
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女性
領袖
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