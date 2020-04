女性領袖大趨勢（一） / 葉劉淑儀

【明報文章】領袖學,Leadership,是很多商科學院、管理學院都有研究及教授的一個課程。哈佛大學著名教授Joseph S. Nye在他的名著The Powers to Lead提及,未來的領袖世界,會是女人的天下。他指出女性的領導風格與男性有別,男性的領導風格是「assertive, competitive, authoritarian, and focused on commanding the behaviour of others」,即是喜歡表達自己的意見、喜歡競爭、有權威及喜歡命令別人。這些領導特質可以從美國總統特朗普、英國首相約翰遜及法國總統馬克龍身上看見。而女性的領導風格則是「collaborative, participatory, integrative, and aimed at co-opting the behaviour of others」,即是喜歡合作、喜歡共同參與、喜歡接納別人的意見及接受別人的行為。Professor Nye表示,女性較柔的領導風格,可能會是各組織及企業,未來更需要的領導風格。但是否所有女性均有上述的女性領導特質?德國總理默克爾的領導風格就比較男性化,她很有權威及有主意,與一般的女性領導特質不同。