作家專欄
馮志江

自由談

為何要離島找數？ / 馮志江

【明報文章】離島之所以被人認為小島怡情，除了因為天然環境外，最重要是不少香港人嫌棄離島山長水遠，不利交通，居住的人口自然較少。小島怡情皆因遠離都市的密集人口和無盡的污染。

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