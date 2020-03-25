作家專欄
文．陳籽穎

編輯室手記

前線以外的疫情新聞 ／文．陳籽穎 / 文．陳籽穎

【明報文章】近月以來，報館每個版面都為新型冠狀病毒疫情忙得不可開交，國際版亦不例外。雖然不像港聞版同事一樣跑在最前線，但如何在國際疫情這片茫茫大海之中發掘專題焦點，可謂最大挑戰。

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