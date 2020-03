【明報文章】疫情席捲全球,保持社交距離(social distancing)成為新興關鍵詞,但同時各種維繫社交的方法亦紛紛出爐,包括在Zoom或各種視像群組上聚餐,吃同一款外賣,或做同一個健身動作;在臉書或抖音玩直播,甚至實行「雲端夜蒲」(cloud clubbing),開酒、唱K、跳舞;電台及時裝秀亦早已舉辦「在家音樂會」與無觀眾的春夏新裝發佈,都很有創意,亦見大眾努力消弭突如其來的距離的決心。但突如其來的「無距離」又如何應付?面對愈來愈長的「在家工作」時期,不少夫婦要「共享辦公室」,如何訂立規則,如何和平共處,甚至轉危為機?一向幽默大過天的《紐約客》今期刊登了一篇Eleven Tips for Working from Home Alongside Your Partner During the Global Pandemic(全球疫情下與伴侶居家工作的11個貼士),內容顯然得啖笑,但細想仍頗發人深省。