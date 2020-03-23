作家專欄
文．余麗文

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世紀．共生紀：離開．回來 / 文．余麗文

【明報文章】世事不似預期，疫症又難以預料，最終慕尼黑研究之旅被迫縮短，忙亂地收拾行裝回家。在看似自由流動的全球化運作中，一旦發生重大的事故，停止流動及封鎖邊界便隨時把界與限的定義顛覆。

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