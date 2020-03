【明報文章】下晝四點,以前是闊太食tea時間,但自從世界再回不去了之後,「四點鐘」就似皮膚上突出來的癌腫瘤,已惡疾纏身,但自欺欺人也未嘗不可。反送中時,警方的四點鐘謊言大會,便盛產了不少膾炙人口的金句,諸如:「電光火石之間」(近距離對準心口開槍)、「我對記者最客氣」(全場記者笑出來)、「Sorry, I can't find the right word」、「警方非常克制」(發射布袋彈和橡膠彈),還有簡單一個字「Er……」。