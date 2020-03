【明報文章】是日訪問關於香港詩人陳麗娟和劇作家陳炳釗二人參與愛荷華國際作家工作坊(International Writing Program,下稱IWP)短暫留美時主講的一場講座:The Impact of Anti-Extradition Bill Movement on Art and Life in Hong Kong,網媒雖有二人演說內容,講座背景、現場狀况,以至作家近况,尚待記錄。