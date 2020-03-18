作家專欄
文．陳仁啟

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世紀．課室內外：網上教學中期檢討 / 文．陳仁啟

【明報文章】瘟疫蔓延，學校停課，網上教學成為了學校教育的續命草。經過一個多月的嘗試，前面也尚有一段日子，在此就先做些檢討。

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