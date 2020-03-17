作家專欄
文．小丙

編輯室手記

嘉業街駿洋邨 ／文．小丙 / 文．小丙

【明報文章】新型冠狀病毒侵襲下，沙田火炭駿洋邨成為了隔離中心，入住數以百計的隔離人士。遠在柴灣的《明報》採訪部，同期也設立了小型「隔離中心」，同事戲謔為「嘉業街駿洋邨」。

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