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2020年3月17日星期二
文．小丙
編輯室手記
世紀．二元對坐：科學態度與民主精神 《中國近三百年學術史》 / 文．鄭政恆／編輯．黃永亮
世紀．夕拾朝花：疫情下的《二月廿九》 / 文．黃念欣
嘉業街駿洋邨 ／文．小丙 / 文．小丙
乜議員 / 尊子
監獄 / 陳喜艾
武漢哭牆 / 張文光
約翰遜「佛系抗疫」嚇怕了我 / 潘麗瓊
未經證實 / 竟齊
人道與宗教 / 莊元生
疫臨天下 / 李柱銘
打破初中中史教學的悶局 / 陳漢森
楊牧在香港 / 馬家輝
憑說話內容辨清身分 / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
思考實驗 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
護手霜 / 鄭志文
戰狼外交 / 區家麟
嘉業街駿洋邨 ／文．小丙 / 文．小丙
【明報文章】新型冠狀病毒侵襲下，沙田火炭駿洋邨成為了隔離中心，入住數以百計的隔離人士。遠在柴灣的《明報》採訪部，同期也設立了小型「隔離中心」，同事戲謔為「嘉業街駿洋邨」。
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