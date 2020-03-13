作家專欄
文．馮肯

編輯室手記

抗疫雜感 ／文．馮肯 / 文．馮肯

【明報文章】新型冠狀病毒肺炎蔓延歐美，上周初，移居瑞士多年的舊同學在群組傳來一張貨架空空的相片，拍攝點位於接近日內瓦的法國邊境超市，她感嘆，終於輪到他們了。

上 / 下一篇新聞