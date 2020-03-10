作家專欄
楊桃

自由談

專業打手 / 楊桃

【明報文章】「驚蟄」是春季的第三個節氣，指春雷一動，萬物驚醒，藏伏於地下冬眠的蛇蟲鼠蟻，開始蘇醒出來活動。中國傳統習俗，也會在驚蟄前後「打小人」。

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