作家專欄
文、圖．趙曉彤

世紀

世紀．城中鳥：可愛又兇狠的紅尾伯勞 / 文、圖．趙曉彤

【明報文章】初春黃昏，與母親一起到家外的農田逛逛。因為懼狗，我從來不會獨自探索新路線，難得不怕狗的母親說要一起看鳥，我立即帶她探索新路，她白我一眼，問：「你當我是什麼？」是驅狗神器。

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