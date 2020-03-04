作家專欄
文．陳仁啟

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世紀．課室內外：天災人禍 / 文．陳仁啟

【明報文章】初中中國歷史教科書述及朝代衰亡時往往這樣寫：「君主昏庸，官吏貪污，朝政日非，政治黑暗，盜賊橫行，民變四起。」通常還有一句：「天災頻仍」。

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