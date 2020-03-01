世紀．周日短篇：母親和她的兄弟 / 文．袁易天／編輯．林凱敏

【明報文章】母親小時候要做採拾。現在的東鐵線落馬洲站以前是潮間帶，母親跟村民會在潮退時到潮間帶拾蜆和捉泥蟹。晚上，在六十火的昏黃鎢絲燈下，我跟她一面清潔田裏採收的番茄一面有一句沒一句說些瑣事。香港氣候，在冬天種番茄，下午採收，晚上整理，半夜擺黑市，天光收拾菜籮擔挑，吃早點，然後回家開始一天的工作。有一句沒一句的時候，母親會不自覺落入久遠的記憶，挑起一點興致來，我最喜歡聽她說採拾的故事。她說日本仔佔領香港，她才十多歲，她還是如常在潮退時跟着村民去捉泥蟹，泥蟹不同季節有不同表現，關於泥蟹，例如說，肉蟹、厴仔、膏蟹的分別，怎挑選、怎樣烹調的知識，統統都是母親傳授。我學得半桶水，母親身故之後，我去街市買青蟹，跟足她傳授的手勢，裝模作樣，檔主就會以為我是行家，所以我總是買到最好的貨。母親不太喜歡七月的膏蟹，她說厴仔膏蟹其實是最鮮嫩的。那一年，她捉了兩籮青蟹，外公要她跟着幾個村民，大清早從村裏出發，經上水、大埔、沙田，翻過獅子山到九龍，為的是出售兩籮蟹。她說要在九龍過一晚，第二天又往回走。日據時候，進入九龍要經過日本兵的檢查關卡，母親說，別人都說日本士兵好衰，她在檢查站遇到的日本兵不錯的，將兩籮蟹倒在地上檢查，還幫手將蟹捉回菜籮。不過呢，獅子山不好走，當天晚上不覺得怎樣，第二天起牀，兩腿都痠得走不了路。有一次，母親說到深圳河。深圳河就在圍村的後山，在落馬洲旁邊。母親說，落馬洲為何叫落馬洲呢，因為那是一個渡頭，要過河，就要落馬了。為何叫深圳？深圳應寫作心震，害怕的意思。吓？我不相信。母親說，對面是一個很多壞人的地方，有賭場什麼都有，我們都要小心那裏，你不會知道的。我拿着破毛巾一面抹番茄一面扁嘴。母親說，落馬洲站那邊，以前好荒涼的，你外公還有一個大哥，參加了共產黨，有一天失蹤了，找不着，幾天之後，有人告訴你外公，在那邊發現他的屍體，外公親自把他的屍體抬回家，外公把他大哥唯一的兒子養大。母親有一個堂兄，但我從來沒有見過。