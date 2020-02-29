作家專欄
文．江迅

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世紀．亞洲微表情：抗疫文藝不能缺少人文情懷 / 文．江迅

【明報文章】疫情令國人猝不及防。疫情就是命令，記錄就是天職。新冠肺炎疫情突如其來，紀錄片人在戰疫第一線，短時間內拍攝了多部佳作。

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