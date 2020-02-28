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2020年2月28日星期五
林鈞浩
自由談
世紀．五無閒話：疫症下，遙距教學的實戰 / 文．劉彤茵／編輯．林凱敏
世紀．文藝雜緒：音樂終章，悼亞里安 / 文．旺旺
世紀．不歡而談：不歡而談，筵席之散 / 文．楊不歡
乜議員 / 尊子
青公蒼穹下 / 日光
不死鳥 / 張文光
你為何在傷口上灑鹽？ / 潘麗瓊
未經證實 / 竟齊
願阿富汗得享和平 / 林鈞浩
走，咱們回家！ / 湯家驊
隔行如隔山 / 德叔
先跪低，再派錢 / 馬家輝
年度最佳電影角色 / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
病毒和政制 / 關麗珊
正常官員 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
清醒的夢 / 韓麗珠
願阿富汗得享和平 / 林鈞浩
【明報文章】上個星期某天回家吃晚飯時，電視新聞說美國將與阿富汗塔利班簽署停火協議，之後美軍將逐步撤出阿富汗，並結束超過18年的軍事行動。聽到之後，深感欣慰。
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