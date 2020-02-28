作家專欄
林鈞浩

自由談

願阿富汗得享和平 / 林鈞浩

【明報文章】上個星期某天回家吃晚飯時，電視新聞說美國將與阿富汗塔利班簽署停火協議，之後美軍將逐步撤出阿富汗，並結束超過18年的軍事行動。聽到之後，深感欣慰。

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