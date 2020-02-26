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2020年2月26日星期三
竟齊
未經證實
世紀．星期三專題：韓語翻譯如何推動韓流 / 文．鍾樂偉／編輯．黃永亮
世紀．嶺南譯話：越境與譯境：淺談《金瓶梅》英譯 / 文．梁文駿
物業如口罩 奇貨可居 ／文．陳天賜 / 文．陳天賜
乜議員 / 尊子
醫者父母心 / 樂婷
郊野的人龍與車龍 / 馬傑偉
香港零售業風光不再（二） / 葉劉淑儀
其實沒有那麼壞 / 黃明樂
未經證實 / 竟齊
幽默和諷刺 / 陳文敏
網上考試 君子慎獨 / 張銳輝
卡繆的提醒 / 馬家輝
全世界都錯我至叻 / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
喵喵咪咪麼 / 草日
罐頭湯午餐 / 鄭志文
第三世界 / 謝子祺
業和緣 / 韓麗珠
未經證實 / 竟齊
【明報文章】[竟齊]
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世紀．星期三專題：韓語翻譯如何推動韓流 / 文．鍾樂偉／編輯．黃永亮
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