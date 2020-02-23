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2020年2月23日星期日
趙崇基
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世紀．周日短篇：母親和她的兄弟 / 文．袁易天／編輯．林凱敏
世紀．文字江湖：蘇東坡黃州種茶 / 文．鄭培凱
世紀．識小錄：《法國的歌謠》種種 / 文．陳子善
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香港零售業風光不再（一） / 葉劉淑儀
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人間仍有好時節 / 石琪
知識就是財富 / 趙崇基
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疫情下的社交 / 鄭志文
不要太早say no / 鄭美姿
知識就是財富 / 趙崇基
【明報文章】香港人愛投資，有人喜歡投資金融股票，有人鍾情買樓買舖，而我認為，人生最值得投資的，應該是知識。
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