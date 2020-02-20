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2020年2月20日星期四
關麗珊
關目
世紀．四探城市：普通的武漢 / 文．余衡方／編輯．林凱敏
世紀．玻璃大叔：面授的氣場 / 文．鄧正健
電視城防疫措施 ／文．葉靜文 / 文．葉靜文
乜議員 / 尊子
誰又欠了誰 / Clara Chan
Jung vs. Freud / 馬傑偉
美國金融帝國的黃昏（三） / 葉劉淑儀
換個心態好好過 / 黃明樂
未經證實 / 竟齊
敗象已現 / 梁家傑
停校不停課 / 趙志成
古往今來放過誰 / 馬家輝
現在比「沙士」時更壞 / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
《教場》警察 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
暫借的家 / 韓麗珠
《教場》警察 / 關麗珊
【明報文章】日劇《教場》背景是警察學堂，教官對學警的才能和品格有極高要求，跟香港現况反差極大。
相關字詞﹕
真相
獨立調查委員會
香港電台
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警察暴力
警察
教場
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