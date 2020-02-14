作家專欄
小奧

自由談

三年又三年 / 小奧

【明報文章】近日我們都留意政府的記者會，看看最新疫情。大概兩星期前，不記得是袁國勇還是梁卓偉教授，叫我們留意未來兩星期，那是重要時期。過了兩星期，他們又說未來兩星期要更努力。

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