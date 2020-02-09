作家專欄
文．黃可偉／編輯．林凱敏

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世紀．周日短篇：飛地／enclave / 文．黃可偉／編輯．林凱敏

【明報文章】飛地（enclave）：意指某個國家境內有塊土地，其主權屬於另外一個國家，則該地區稱為此國家的飛地。

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