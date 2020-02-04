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2020年2月4日星期二
阿寬
極度大男人
世紀．二元對坐：希臘復興風格與共和精神 華府建築的新古典主義 / 文．李宇森／編輯．黃永亮
世紀．夕拾朝花：何處惹塵埃？ / 文．黃念欣
乜議員 / 尊子
時代 / 陳喜艾
日本之緣 / 張文光
輸了給自己 / 潘麗瓊
未經證實 / 竟齊
由晨光開始 / 水陸土
難道孝子就要陪葬？ / 李柱銘
又到庚子 / 陳漢森
醫管局主席和他的祖輩 / 馬家輝
電影業要等到二二年 / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
對稱日 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
搶購口罩 / 鄭志文
林鄭封關 / 區家麟
電影業要等到二二年 / 阿寬
【明報文章】過年前一位高人朋友告訴我，電影業這兩年是寒冬期，要到二○二二年才有起色，看來十分準確。
相關字詞﹕
沙士
反修例風波
武漢肺炎
影視製作
電影業
極度大男人
阿寬
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