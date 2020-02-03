作家專欄
文．鄒芷茵

世紀

世紀．小食部：欖油沙甸魚罐頭 / 文．鄒芷茵

【明報文章】年初四，文友傳來一幀幀超市搶米的照片。我們當夜還在吃盆菜，學生又安慰我說只搶米和肉，就沒想太多。等到吃光雪櫃裏的最後一株青菜，才戴着千金難求的口罩去買餸。

上 / 下一篇新聞