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2020年2月1日星期六
湯才偉
教育心語
世紀．六合文藝：乾隆愛畫不愛宗教 「天主教寫實」妙筆徒勞 / 文．劉彤茵／編輯．蔡曉彤、黃永亮
世紀．亞洲微表情：學會了解「喝奶茶」長大的90後 / 文．江迅
世紀．文藝雜緒：武漢肺炎的國際戰線 / 文．旺旺
乜議員 / 尊子
十七年的分別 / 簡冬娜
西遊記 / 張文光
迎戰國難的英雄 / 潘麗瓊
未經證實 / 竟齊
出口的亮光 / 戴耀廷
童年過年憶記 / 湯才偉
悶戲裡的角色 / 馬家輝
詩品．人品．食品 / 石琪
這一年，我們失去的 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
開工 / 關麗珊
無能 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
印尼口罩 / 鄭美姿
童年過年憶記 / 湯才偉
【明報文章】疫情籠罩，很多家庭為免感染，都選擇在家度年。因為如此，童年時家中過年的情景也一一重回記憶。
相關字詞﹕
賭博
賀年食品
除夕
大掃除
童年
農曆新年
過年
教育心語
湯才偉
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十七年的分別 / 簡冬娜
西遊記 / 張文光
迎戰國難的英雄 / 潘麗瓊
未經證實 / 竟齊
出口的亮光 / 戴耀廷
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悶戲裡的角色 / 馬家輝
詩品．人品．食品 / 石琪
這一年，我們失去的 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
開工 / 關麗珊
無能 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
印尼口罩 / 鄭美姿
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