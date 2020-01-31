作家專欄
文．李峻嶸

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世紀．閒話雜緒：香港足球學冰島？ / 文．李峻嶸

【明報文章】早前香港足總提出一個新目標：香港男子足球隊出線2034年世界盃決賽周的。有人覺得是「發夢都冇咁早」，也有人認為是有志氣的表現。足總突然訂下這麼高的目標，或者與冰島的足球奇迹有一些關係。

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