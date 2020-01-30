作家專欄
文．鄧正健

世紀

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世紀．玻璃大叔：掛一個口罩都是政治的 / 文．鄧正健

【明報文章】如果你對十七年前的事仍有記憶，請把以下事情仔細想一遍：十七年前你把口罩掛在臉上，跟今日做同一動作，到底有何分別？

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