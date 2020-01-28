作家專欄
朱啟章

自由談

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男人最怕 / 朱啟章

【明報文章】男人最怕什麼？我想是買褲。非迫不得已，我不會去買褲，為什麼呢？年齡不是男人的秘密，但腰圍可能是。最怕的是遇到售貨員，問你多少腰圍，有時難於啟齒。

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