作家專欄
文．賀欣／編輯．黃永亮

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世紀．二元對坐：話語的交鋒 / 文．賀欣／編輯．黃永亮

【明報文章】上周提到話語的分類。這些分類看起來平淡無奇，但一旦有了這些分類作為基礎，就容易理解話語的交鋒、話語的競爭、話語的不對稱及帶來的問題和後果，更可以理解社區對話的成效。

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